Барнаул, 26 июня 2019, 10:51 — REGNUM
Обсуждая возможность снижения возраста совершеннолетия, не стоит забывать, что в различных нормах права используется различный возрастной рубеж, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM довод, озвученный по этому поводу главой Росмолодежи Александром Бугаевым («дети взрослеют раньше»), он пояснил:
Напомним, ранее о том, что в Росси сложились предпосылки для снижения возраста совершеннолетия сообщил Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев. По его мнению, вопрос о законодательном снижении возраста совершеннолетия с 18 лет является комплексным.