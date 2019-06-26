Барнаул, , 10:51 — REGNUM

Обсуждая возможность снижения возраста совершеннолетия, не стоит забывать, что в различных нормах права используется различный возрастной рубеж, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM довод, озвученный по этому поводу главой Росмолодежи Александром Бугаевым («дети взрослеют раньше»), он пояснил:

«Проблема в том, что понятие «совершеннолетие» это бытовая трактовка. Реально в различных нормах права используется различный возрастной рубеж. Так для врачебной тайны используется 15 лет. И, например, был судебный процесс, когда акушер-гинеколог понесла ответственность за то, что сообщила маме беременной 16-летней дочери эту информацию. Поэтому каждый раз надо уточнять — какая область права требует снижения возрастной границы». Основатель Школы реальной политики Константин Емешин

Напомним, ранее о том, что в Росси сложились предпосылки для снижения возраста совершеннолетия сообщил Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев. По его мнению, вопрос о законодательном снижении возраста совершеннолетия с 18 лет является комплексным.