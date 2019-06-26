Москва, , 10:48 — REGNUM

Граждане считают, что на Западе к России преимущественно относятся с «тревогой» (22%) или «страхом» (21%). Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».

18% опрошенных думают, что страны Запада относятся к России с «уважением», 16% — «без особых чувств», 11% — с «презрением», 7% затруднились ответить.

Россия является образцом для подражания для других стран, в этом уверены 52% респондентов, 42% — не согласны с этим.

По мнению 72% граждан, Россия всегда вызывала у других государств враждебные чувства, и ей никто не желает добра. Противоположного мнения придерживаются 25% респондентов.

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Подробнее: Путин не верит, что Запад изменит отношение к РФ

Как сообщало ИА REGNUM, фундаментальные изменения в отношении западных стран к России вряд ли произойдут. Ради достойной жизни нужно самим становиться сильнее, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

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