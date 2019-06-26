Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM

Техногенная версия гибели туристической группы Игоря Дятлова должна быть рассмотрена в первую очередь. Об этом заявил участник поисковой группы Владислав Карелин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перевал Дятлова Иван Шилов © ИА REGNUM

Карелин рассказал о двух признаках техногенного явления, которое зафиксировал он лично на перевале Дятлова. Во-первых, следы на снегу, оставленные группой Дятлова, имели странные физические свойства.

«Я потрогал их носком ботинка. Следы были ледяные. Патология — но это факт!» — воскликнул Карелин.

Также поисковик увидел в один из дней «какое-то светлое пятно», которое двигалось над верхушками сосен.

«В этом пятне было какое-то переливание, игра света. Мы посовещались, подумали, что это метеор», — сказал исследователь.

Позже Карелин понял, что увиденное им напоминает запущенную ракету.

«Было мощное воздействие, несомненно! Оно и могло привести к трагедии. Мы надеемся, что начавшееся доследование рассмотрит эту версию», — сказал поисковик.

Напомним, в 2019 году Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу о гибели группы Дятлова. Трагедия произошло в 1959 году.