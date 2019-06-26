Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM

В Ростовской области жители небольшого посёлка Аютинский бьют тревогу. Они пожаловались на то, что в 500 метрах от жилых домов власти разрешили строить мусороперерабатывающий завод. При этом в населённом пункте до сих пор нет водопровода.

Красносулинский МЭОК Moyaokruga.ru

«От места строительства до ближайшего дома — примерно 500 метров, до центра посёлка — 2 километра. Жители пользуются колодезной водой, так как водопровода нет. В посёлке проживают 15,5 тыс. человек. Однако нашего мнения никто не спрашивал. Хотя вокруг очень много пустующих земель», — говорится в информации, распространённой telegram-каналом «Зелёный» змий»

По имеющейся информации, участок, выделенный под строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), принадлежит Красносулинскому району. Ещё год назад (в июле 2018 года) в районе посёлка Аютинский был заложен первый камень Красносулинского МЭОК. Планируется, что предприятие будет принимать 250 тыс. тонн мусора в год из 13 городов и районов Ростовской области.

Стоит отметить, что в апреле текущего года жители Мясниковского района смогли добиться отмены строительства подобного завода на предполагаемом месте в хуторе Весёлый.

ИА REGNUM напоминает, что жители Ростовской области регулярно жалуются на горы мусорных свалок, которые не вывозятся неделями. Этот вопрос даже прозвучал в ходе «прямой линии» с президентом РФ. По словам жительницы села Покровское Неклиновского района, населённый пункт буквально тонет в бытовых отходах.

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Ранее Генпрокурор РФ Юрий Чайка указал на то, что в большинстве регионов России до сих пор не введены в эксплуатацию мусороперерабатывающие заводы. В этом вопросе Ростовская область в списке аутсайдеров — на Дону нет пока ни одного подобного объекта, несмотря на ежегодные громкие заявления властей о приближающемся вводе в эксплуатацию предприятий. Пока работа ни одного из восьми заводов на Дону так и не начата.