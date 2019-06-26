Душанбе, , 10:38 — REGNUM

Основные торжества в честь Дня национального единства Таджикистана пройдут в Раштском районе республики, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Планируется, что в праздничных мероприятиях примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который в настоящее время находится в Раштском районе. В праздничном концерте выступят артисты со всей республики.

Отметим, День национального единства отмечается во всех регионах Таджикистана. Праздничные мероприятия в Душанбе пройдут 27 июня. Однако по традиции основные торжества проходят в одном из районов республики.

Дата праздника приурочена к подписанию соглашения о мире и согласии между правительством Таджикистана и «Объединенной таджикской оппозицией» (ОТО) 27 июня 1997 года.