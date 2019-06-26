Харьков, Украина, 26 июня 2019, 10:34 — REGNUM
В ночь на 26 июня в Харькове на зданиях начали устанавливать таблички с названием проспекта маршала Жукова, сообщил 26 июня телеканала UA: Харьков.
Житель одного из домов принял рабочих за грабителей и вызвал полицию. Патрульные полицейские поговорили с рабочими и попросили их перенести установку табличек на утро.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение городского совета о возвращении проспекту имени советского полководца Георгия Жукова.
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