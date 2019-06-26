История вопроса

Декоммунизация - смена названий и символов коммунистического периода на Украине, адресующих к советской идеологии. Процесс декоммунизации, который начался во времена распада СССР, активизировался во время «Ленинопада» в период политического кризиса и смены власти в 2014 году, узаконен принятым 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины пакетом законов. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Пётр Порошенко. Законы были опубликованы 20 мая 2015 года и вступили в силу с 21 мая.