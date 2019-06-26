Москва, , 10:29 — REGNUM

Команда ИА REGNUM рада сообщить нашим читателям о новом подходе к оформлению материалов сайта.

Новый логотип ИА REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

Титульная страница ИА REGNUM пока остается прежней, а вот непосредственно на страницах с новостями пользователей ждут заметные изменения. Прежде всего, новый дизайн ориентирован на читателя, который стремится получать информацию оперативно и без отвлекающих факторов. Этому способствует как минималистичное оформление, так и технические особенности — удельное уменьшение рекламы и плавная подгрузка новостей по мере чтения.

Наброски к новому дизайну сайта ИА REGNUM Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

В оформлении аналитических статей тоже произошли перемены: теперь читатель может прочесть сначала аннотацию к статье, а затем сам текст. В создании нового дизайна мы учитывали современные тенденции — быстроту, легкость и удобство получения информации.

«Быстрота в получении информации, потому что читателям в первую очередь важно быстро ознакомиться с новостью, — рассказывает программист ИА REGNUM Сергей Старков. — Дать лёгкость в интерфейсе, где остаётся только самое важное, то есть текст и возможность сосредоточиться на нём; убрать по-максимуму лишние и раздражающие элементы; обеспечить комфорт при чтении и взаимодействии с сайтом с любого устройства».

Наброски к новому дизайну сайта ИА REGNUM Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Обновленное оформление, говорит наш ведущий дизайнер Даниль Муллагалиев, напрашивалось уже давно, «но звезды сложились решительно не с первого раза и относительно недавно». Новый логотип в виде короны поддерживает и раскрывает латинское название агентства — «Царство», а внешний вид сайта, подчеркивает дизайнер, нацелен на главное — удобство восприятия информации:

«Я не сторонник практики описания и раскрытия всех смыслов готового дизайна чего-либо. Потому что, допустим, мы скажем, чего хотели и какие смыслы вложили, и сразу восприятие зрителя/читателя становится предвзятым и готовым сравнивать цели и результат. Может быть, мы-то чего-то и хотели, но получилась загадка — пускай себе и живет. А дизайн сайта хотели сделать таким, чтобы его было удобно читать. А все остальное — бантики».

Наброски к новому дизайну сайта ИА REGNUM Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Следующим этапом редизайна станет переоформление титульной страницы и новый вид фотопроектов.