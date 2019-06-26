Калуга, , 10:21 — REGNUM

Строительство комплекса по переработке органического мусора в компост планируют начать в 2019 году в Калужской области. Ввод в эксплуатацию предприятия запланирован на 2020 год, Компостирование данного вида отходов позволит значительно снизить объем мусора для захоронения на полигонах. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов в Калуге на заседании «круглого стола» на тему «Наилучшие доступные технологии по утилизации твердых коммунальных отходов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основная тема обсуждения — решение проблемы безопасной утилизации органических отходов, которые составляют около 40% общего объема мусора.

В рамках встречи научно-производственная фирма «Эко-страна» из Малоярославца представила возможности утилизации отходов с помощью плазменной переработки. В настоящее время это одна из самых передовых и экологически чистых технологий.

Участники заседания отметили, что для успешного реформирования отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами необходимы условия для увеличения спектра экологически безопасных предприятий, занимающихся утилизацией и вторичной переработкой отходов.

Напомним, на территории Калужской области ежегодно образуется более 500 тысяч тонн коммунальных отходов, из которых только 5% проходит вторичную переработку. Однако такой объем вторсырья недостаточен для формирования комплексной системы обращения с отходами в соответствии с современными требованиями.