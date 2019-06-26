Джакарта, , 10:23 — REGNUM

Двум известным исследователям из Австралии было отказано во въезде в Индонезию на фоне жестких мер со стороны правительственных органов в отношении иностранцев, ведущих научные исследования, сообщает Sindonews.

Известно, что двое австралийских экспертов в области изучения Индонезии Росс Тапселл из австралийского национального университета и Дэвид МакРей из Мельбурнского университета были репатриированы после отказа во въезде на территорию Индонезии.

Дело в том, что исследователи из Австралии прибыли в Индонезию в личных научных целях, используя туристическую визу, а не специальную академическую. Такое злоупотребление, по мнению правоохранительных органов Индонезии, явно является нарушением правил.

Согласно академическим источникам, для исследователей со всего мира является нормальной практикой въезжать в Индонезию по туристической визе, потому что процесс получения академической визы может занять шесть месяцев.

Напомним, в 2018 году министерство исследований, технологий и высшего образования Индонезии объявило, что ужесточит правила въезда в страну для иностранных исследователей.