Салехард, 26 июня 2019, 10:10 — REGNUM
На Ямале молодые семьи, выбывшие из очереди жилищной программы по возрасту, получат финансовую поддержку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
Молодые ямальские семьи, исключённые за последние пять лет из очереди на жильё по причине достижения предельного возраста 36 лет, смогут получить финансовую поддержку от региона. По словам директора департамента строительства и жилищной политики Юрия Теряева, на корректировку программы потребуется около месяца.
Отмечается, что в период с января 2014-го по январь 2019-го из федеральной и региональной программ «Молодая семья» выбыли 388 молодых ямальских семей.