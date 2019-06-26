Салехард, , 10:10 — REGNUM

На Ямале молодые семьи, выбывшие из очереди жилищной программы по возрасту, получат финансовую поддержку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Жильё Mil.ru

Молодые ямальские семьи, исключённые за последние пять лет из очереди на жильё по причине достижения предельного возраста 36 лет, смогут получить финансовую поддержку от региона. По словам директора департамента строительства и жилищной политики Юрия Теряева, на корректировку программы потребуется около месяца.

«Региональная поддержка поможет либо погасить существующие кредиты бывшим молодым семьям, либо использовать выплату для приобретения жилья на вторичном рынке, но в капитальных жилых домах», — отметил Юрий Теряев.

Отмечается, что в период с января 2014-го по январь 2019-го из федеральной и региональной программ «Молодая семья» выбыли 388 молодых ямальских семей.