Москва, , 10:07 — REGNUM

Роскачество оценило безопасность приложений-клонов социальной сети «ВКонтакте», которые предназначены для прослушивания музыки. Об этом 26 июня сообщает «Российская газета».

После того, как в «ВКонтакте» началось ограничение по прослушиванию бесплатного контента, стали появляться клоны приложений с музыкой, за которую платить не нужно. Специалисты Роскачества определили, что взамен такие приложения могут перенаправить пользователя на небезопасные ресурсы. Опасность этого заключается в том, что может произойти утечка персональных данных пользователей.

Для проверки специалисты Роскачества выбрали девять популярных приложений в Google Play.

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