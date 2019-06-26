Нальчик, , 09:56 — REGNUM

Черкесского активиста Мартина Кочесоко отпустили под домашний арест. Такое решение принял 25 июня Верховный суд Кабардино-Балкарии.

Напомним, руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоко был задержан по подозрению в хранении наркотиков. В ходе судебного заседания он не признал своей вины, рассказав, что силовики подбросили наркотики, а самого избили, заставив сознаться, что они принадлежат ему.

Активист связывает свое задержание и сфабрикованное уголовное дело со своей общественной деятельностью, сообщили в правозащитном центре «Мемориал». Кочесоко поднимал вопросы борьбы с коррупцией в республике, необходимости контроля над бюджетными средствами, негативно высказывался по ряду вопросов местного самоуправления.

Рассказывая о подробностях своего задержания, Мартин Кочесоко сообщил, что его остановили на дороге вооруженные люди в масках, которые ехали за ним на двух автомобилях, положили его на землю лицом вниз и надели наручники.

«Затем один из сотрудников, подняв мою голову, обмазал мне лицо, голову, руки, одежду каким-то средством, как я позже понял, наркотическим веществом, и засунул что-то в левый карман моих джинсов. После этого один из сотрудников сказал мне: «У тебя два варианта, первый — ты продолжаешь лежать, и мы будем делать с тобой все, что захотим, либо ты сделаешь так, как мы скажем, и все пройдет «цивилизованно», — цитирует Кочесоко ПЦ «Мемориал».

Согласно официальной версии МВД, автомобиль Коческо 7 июня остановили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России по КБР. При его личном досмотре и осмотре его автомобиля были обнаружены пакеты с 263,4 г марихуаны. На них были обнаружены следы рук Кочесоко, а на смывах с его рук — следы наркотика. В присутствии адвоката активист признал свою вину.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мартин Кочесоко является лидером общественной организации «Хабзэ», которая выступает за сохранение черкесской идентичности. В переводе с черкесского хабзэ означает комплекс этических требований, в числе которых честь, добропорядочность, честность, умение вести себя в обществе, уважение к старшим, к лицам противоположного пола.

В защиту черкесского активиста выступил бывший глава Кабардино-Балкарии, сенатор Арсен Каноков. Он отметил, что не исключает провокацию в деле черкесского активиста и сообщил, что готовит депутатский запрос в Генпрокуратуру.

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