Ярославль, , 10:11 — REGNUM

Руководство Общероссийского народного фронта выявило проблемы при реализации проектов конкурса «Малые города и исторические поселения» в Ярославской области. Об этом рассказывает официальный портал ОНФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Благоустройство в Тутаеве Onf.ru

25 июня регион с инспекцией посетили сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Жилье и городская среда» Елена Цунаева и федеральный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов.

В 2018 году четыре города области (Переславль, Ростов, Тутаев, Мышкин) стали победителями федерального конкурса. На благоустройство им выделено из федерального бюджета в общей сложности 205 млн рублей. Работы должны быть завершены в этом году.

Худшая ситуация — в Ростове и Переславле. Там до сих пор не определены подрядчики выполнения работ.

«По указанию губернатора области работы в Ростове и Переславле-Залесском должны быть выполнены до 30 октября текущего года. Однако даже в случае успешного проведения аукциона, заключения контракта с ответственным подрядчиком реализация проектов входит в зону риска, потому что строительство выпадает в том числе на сезон дождей. Отставание от графика, урезание сметы — типичные проблемы практически всех победителей конкурса. Несмотря на это, мы призываем всех участников этой истории не допустить, чтобы конкурс обернулся обманутыми ожиданиями жителей», — заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

В Переславле-Залесском, где победил проект обустройства Народной площади, заявленный частный инвестор отказался участвовать в благоустройстве, поэтому смета сокращена со 120 млн рублей до 75 млн руб, выигранных по гранту.

Несколько лучше ситуация в Тутаеве и Мышкине. В этих городах работы уже начались. Но и там есть проблемы.

«Работы по Тутаеву ведутся, то, что мы увидели, нам понравилось, проект одобрен местными жителями. Однако вновь констатируем — к участию в конкурсе во всех посещенных нами муниципалитетах создатели концепт-проектов отнеслись без должной ответственности, о качественной проработке сметной части говорить не приходится», — отметил Павел Жбанов.

По мнению руководства ОНФ концепт-проекты благоустройства оказались непроработанными. Как считают общественники, это показатель недостаточных компетенций местных властей.

До середины июля Народный фронт планирует собрать информацию по реализации проектов-победителей во всех регионах.