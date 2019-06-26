Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM

День работников СМИ в Казахстане учрежден 28 июня. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, пишет 26 июня газета «Казахстанская правда».

25 июня своим постановлением правительство республики внесло изменение в постановление «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан», принятое 31 октября 2017 года. Документ вступает в действие после дня его первого официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручи правительству республики учредить профессиональный праздник журналистов, подчеркнув важную роль СМИ в развитии общества.

Напомним, ранее 28 июня в Казахстане отмечался День работников связи и информации, который вышеуказанным постановлением перенесли на 17 мая. До 2012 года в последнее воскресенье июня отмечался День печати, радио и телевидения, который был приурочен к дате принятия закона КазССР «О печати и других средствах массовой информации».

20 октября 2011 первый президент Казахстана подписал указ об учреждении Дня работников связи и информации, который отмечался 28 июня.