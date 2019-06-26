Белвью, США, , 09:03 — REGNUM

Онлайн-магазин видеоигр Steam объявил о начале большой летней распродажи Grand Prix Summer Sale. Об этом 25 июня сообщил сайт компании.

https://twitter.com/steam_games/status/1143572739652931584

Распродажа продлится до 9 июля 2019 года. Стоит отметить, что участвуя в «гоночных состязаниях» (специальном конкурсе магазина) геймеры могут получить некоторые игры бесплатно.

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Ранее СМИ сообщили, что Steam может выпустить на рынок свою новую систему виртуальной реальности Valve Index во время летней распродажи.