Вашингтон, , 09:09 — REGNUM

Заявка аукционного дома Sotheby's на отклонение претензий российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева о манипуляциях с ценами на предметы искусства отвергнута федеральным судьей в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters.

Миллиардер обвинил аукционный дом в причастности к завышению цен на живописные произведения. По мнению Рыболовлева, Sotheby's действовал в пользу швейцарского арт-дилера Ива Бувье, у которого бизнесмен приобретал шедевры. Рыболовлев потребовал компенсации ущерба в размере $380 млн.

Окружной судья США в Южном округе Нью-Йорка Джесси Фурман заявил, что аукционеры не смогли доказать, что дело не относится к его суду, так как процесс Рыболовлева уже идет в Швейцарии.

«Фурман не нашел никаких доказательств того, что Нью-Йорк «действительно неудобен», а Швейцария «значительно предпочтительнее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рыболовлев на протяжении многих лет пытается возместить потери, в которых обвиняет Бувье. Речь идет о 38 произведениях искусства, которые российский миллиардер купил в 2003—2015 годах и якобы переплатил за них более $1 млрд.