Омск, , 08:50 — REGNUM

В Омской области сотрудникам производственного кооператива заработная плата без их согласия выплачивалась в неденежной форме — зернофуражом. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июня в прокуратуре региона.

Как уточнили в ведомстве, Тарская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства об оплате труда в деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива «Нагорновский». Установлено также, что из зарплаты двух работников безосновательно осуществлялись незаконные удержания.

Проверка показала, что в ноябре 2018 года произошла утрата девяти голов крупного рогатого скота. Ущерб составил порядка 300 тыс. рублей. В связи с этим работодатель решил взыскать расходы в размере 100 тыс. рублей из заработной платы двух скотников.

Однако с работниками не заключались договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности. Сумма причинённого ущерба, подлежащая взысканию, превышала их средний месячный заработок, поэтому взыскание могло осуществляться только судом.

Прокуратура внесла руководству кооператива представление. В отношении председателя кооператива возбуждено дело об административном правонарушении. В ведомстве подчеркнули, что работникам вернули незаконно удержанные из зарплаты деньги.

Прекращена и незаконная выплата заработной платы в неденежной форме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за май 2019 года в России долги по зарплате увеличились на 47,8 млн рублей (на 1,6%). По состоянию на 1 июня предприятия задолжали зарплату 45,1 тыс. работникам. Сумма задолженности составила 2 млрд 948,5 млн рублей.

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