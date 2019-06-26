Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM

В Екатеринбурге осуждён гражданин, который, находясь в колонии, обманывал граждан и выманивал у них деньги. Приговор вынес Верх-Исетский райсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Телефонный мошенник

По данным следователей, гражданин отбывал наказание в одной из колоний Югры. Оттуда он совершал звонки жителям Екатеринбурга, представлялся сотрудником полиции, а также знакомым или родственником своей жертвы, изменяя при этом свой голос. В ходе разговора он заявлял абонентам о том, что якобы знакомый или родственник потерпевшего совершил преступление, и обещал освободить, если получит деньги.

Всего следователи доказали семь преступных эпизодов. Общий размер ущерба составил 535 тыс. рублей. Суд назначил гражданину три года строгого режима. Правда, приговор пока не вступил в силу.