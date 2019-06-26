Одесса, Украина, , 08:46 — REGNUM

С 1 июля в Одессе начнутся украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019», заявили 25 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В ходе учений пройдут артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, тренировки водолазов и т. д.

«По легенде учений, враждебные элементы попытаются заблокировать выход к морю с реки Дунай. Корабельно-катерный состав морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Чёрного моря», — сказано в сообщении.

В 2019 году планируются также совместные учения с представителями береговой охраны Грузии и коллегами из Румынии, заявил начальник регионального управления морской охраны Олег Костыль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 140-й центр Сил специальных операций ВСУ стал первым иностранным силовым подразделением, прошедшим сертификацию как подразделение сил быстрого реагирования НАТО.

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