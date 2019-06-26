Кигали, , 08:21 — REGNUM

Три самки и два самца черного носорога, родившихся и выросших в Дании, Великобритании и Чешской Республике, были переселены в Руанду, передает ВВС Africa.

По информации компании телерадиовещания, это крупнейшая в истории перевозка животных, находящихся под угрозой исчезновения. Управляющий национальным парком Акагера, куда прибыли животные, Йес Грюнер, сообщил, что носороги начали привыкать к новой среде. Акклиматизация может занять до шести месяцев, рассказал эксперт

Грюнер сообщил, что европейское управление аквариумами и зоопарками два года назад выбрало Акагеру для переселения носорогов, принимая во внимание естественную среду обитания и высокие стандарты безопасности в национальном парке. В 2017 году в Акагеру было успешно переселено 18 черных носорогов, рассказал Грюнер.