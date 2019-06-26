Курган, , 08:21 — REGNUM

В Курганской области ежегодно увеличивается число людей, которым требуется паллиативная медицинская помощь. Об этом было заявлено 25 июня 2019 года на очередном заседании думы Зауралья.

Паллиативная помощь — это избавление от боли и облегчение тяжёлых проявлений заболеваний. Эти меры позволяют улучшить качество жизни неизлечимо больных. По состоянию на 1 января 2019 года в Зауралье функционирует 177 круглосуточных коек по паллиативному профилю. В течение 2018 года 1980 пациентов получили данную помощь в стационарных условиях.

Сформирован и ежемесячно обновляется реестр жителей Курганской области, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в том числе в обезболивающей терапии наркотическими, ненаркотическими и психотропными веществами в медицинских целях.

При этом отметим, что за первый квартал 2019 года на паллиативных койках медицинскую помощь получили 480 человек. Если такое соотношение сохранится и в последующих кварталах, то за 2019 год она будет оказана даже меньшему количеству, чем за весь 2018-й, — 1920 гражданам.