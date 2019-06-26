Гонконг, Китай, , 08:02 — REGNUM

В Китае сняты обвинения с бывшего главы Гонконга Дональда Цанга. Такое решение, как передает RTHK, принял 26 июня Высший апелляционный суд Гонконга.

По данным радиотелевещательной корпорации, экс-чиновник, руководивший Гонконгом с 2005 по 2012 год, обвинялся в коррупционных преступлениях.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля 2017 г. экс-мэр Гонконга Дональд Цанг был приговорен судом к 20 месяцам лишения свободы за злоупотребления в деле выдачи лицензий на строительство. Спустя год экс-чиновник, который не признал себя виновным, был освобожден.

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