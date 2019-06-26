Обнинск, Калужская область, , 07:57 — REGNUM

Пуск реактора Обнинской АЭС состоялся 26 июня 1954 года под научным руководством Игоря Васильевича Курчатова и стал событием мирового масштаба, которое положило начало «мирной» эре по использованию атомной энергии. Знаменательную дату сегодня отмечают российские атомщики.

Историю создания атомной станции напомнили в Курчатовском институте. Успешному запуску АЭС предшествовали годы исследований и напряженной работы советских ученых. Понимание того, что деление тяжёлых атомов можно и нужно использовать для мирного производства энергии, родилось в умах учёных ещё до «уранового проекта». Первые документально зарегистрированные официальные поручения Игоря Курчатова в Лаборатории №2 о возможности энергетического применения графитового реактора относятся к 1946 году.

Ещё в 1949 году в Лаборатории № 2 был выпущен отчёт о возможных направлениях создания энергетических реакторов для транспорта и стационарной энергетики. А 16 мая 1950 года Иосиф Сталин подписал Постановление Совета Министров СССР «о строительстве в Лаборатории «В» (будущий Физико-энергетический институт в Обнинске) опытной энергетической установки мощностью на паровой турбине до 5 тыс. кВт». Войти в строй она должна была уже в 1951 году, но задача оказалась слишком сложной для поставленных сроков. Однако в конце 1953 года, когда президент США Дуайт Эйзенхауэр в своей амбициозной речи «Атом для мира» на Генеральной ассамблее ООН призвал человечество к мирному использованию атомной энергии, в Советском Союзе уже готовились к пуску первой атомной электростанции.

Работы по ее созданию было переданы под ответственность Лаборатории «В», которую возглавлял тогда Дмитрий Блохинцев. Сотрудники же Курчатовского института продолжали проводить нейтронно-физические расчёты и эксперименты, натурные испытания твэлов и многое другое. Сам Курчатов не оставлял научного руководства проектом, участвовал в пусконаладочных работах, а в июне 1954 года, за две недели до пуска, по свидетельству Анатолия Александрова, поселился в Обнинске и ежедневно проводил работу, как теперь говорят «оперативки», на объекте.

Советские граждане узнали об успешном запуске первой в мире промышленной атомной электростанции 1 июля 1954 года из газеты «Правда». В новости сообщалось, что АЭС синхронизирована с сетью Мосэнерго, и электрический ток от нее начал поступать в близлежащие районы.

Станция находилась в эксплуатации 48 лет, а 29 апреля 2002 года ее реактор был заглушен навсегда. В настоящее время атомная электростанция в Обнинске действует как отраслевой мемориальный комплекс.

Читайте также: В Обнинске готовятся к торжествам в честь 65-летия первой в мире АЭС