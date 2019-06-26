Москва, , 07:44 — REGNUM

Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году. Это втрое больше, чем пять лет назад, заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Если в 2014 году мы выявили всего чуть больше 1 тыс. человек, то в 2018 году — это уже почти 3 тыс. человек», — цитирует Попову пресс-служба ведомства.

Увеличение числа выявленных больных она связала с улучшением диагностики и усугублением в мире эпидемиологической обстановки. Попова уточнила, что возможность дистанционно оценить состояние человека, в первую очередь измерить температуру, есть во всех международных пунктах пропуска в аэропортах.

Чаще всего выявляется туберкулёз. В течение семи лет Роспотребнадзор зафиксировал более 18 тыс. случаев въезда людей с инфекциями. В более чем 1 тыс. случаев это была лихорадка Денге, у более чем 700 человек нашли малярию, у 23 — лихорадку Зика и у пяти — лихорадку Чикунгунья.

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