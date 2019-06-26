Луганск, , 07:30 — REGNUM

В Сирию уезжают воевать боевики украинских националистических батальонов, которые недовольны длительными задержками денежных выплат в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил» (ООС). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге в «ЛуганскИнформЦентре».

По его словам, имеющие боевой опыт в Донбассе боевики ВСУ из-за нестабильной обстановки в стране и задержки денежных выплат уезжают в Сирию «для участия в военном конфликте на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил журналистам, что подразделения ВСУ покинули позиции на линии фронта в ЛНР.

По его словам, украинские военные оставили позиции на линии фронта в Донбассе около населенного пункта Новоалександровка.

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