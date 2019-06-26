Сеул, , 07:38 — REGNUM

В мае 2019 года в Южной Корее зафиксировали самый малочисленный миграционный поток за 44 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года по стране мигрировали 569 тыс. человек, что на 5,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что данный показатель является самым низким с 1975 года.

«Объем продаж недвижимости сокращается на протяжении 7 месяцев подряд. В мае текущего года объем продаж сократился на 14,4% по сравнению с прошлым годом», — сообщили представители Статистической службы.

Известно, что чистый приток населения был зафиксирован в шести городах и провинциях, включая провинцию Кёнгидо (13 339 человек), города Седжон (1085 человек) и Чеджу (576 человек).

С другой стороны, отток населения был зафиксирован в 11 города и провинциях страны. Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (6328 человек), Тэгу (1914 человек), Пусане (1833 человека).

Известно, что 67,8% человек мигрировали внутри провинции или города, 32,2% человек мигрировали в другие города и провинции, что на 5,9% и 3,3% меньше, чем в 2018 году.

Количество мигрантов на 100 человек в Южной Корее составило 13,1%, что на 0,7% ниже, чем год назад.