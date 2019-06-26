Москва, , 07:27 — REGNUM

Телеведущий Владимир Соловьёв продолжает нападки на покойного журналиста Сергея Доренко из зависти и страха. Об этом написала вдова Доренко Юлия, отвечая на критические высказывания телеведущего в адрес журналиста в Telegram-канале «Расстрига».

Несмотря на то, что Доренко нет в живых, Соловьёв «по-прежнему жутко завидует и боится его». Телеведущему не стоит думать, что за Доренко «некому ответить», отметила она.

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Юлия добавила, что конфликт между Доренко и Соловьёвым начался давно и сопровождался, в частности, обменом колкостями в соцсетях.

Ранее в эфире «Вести FM» Соловьёв обвинил покойного журналиста в предательстве, напомнив об участии Доренко в митингах на Украине в 2014 году. Он добавил, что не понимает людей, «с придыханием» вспоминающих о Доренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года от аневризмы аорты. Ему было 59 лет.

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