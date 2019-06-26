Куртамыш, Курганская область, , 07:06 — REGNUM

Жительница Куртамышского района Курганской области обратилась к общественникам с проблемой нехватки вакцин от полиомиелита в центральной районной больнице. Выяснилось, что вакцина в регионе имеется в достаточном количестве. Дефицит образовался вследствие недоработки руководства лечебного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Родителям детей до года медики предложили приобрести вакцину от полиомиелита в Кургане за свой счёт. В департаменте здравоохранения Зауралья заверили общественников, что вакцина имеется в достаточном количестве.

«Вместо того, чтобы выяснить у коллег из профильного департамента информацию о наличии лекарства, врачи иногда советуют пациентам приобретать их платно», — пояснил активист ОНФ Олег Кобяков.

Общественники отмечают, что в системе здравоохранения Курганской области периодически возникают проблемы с внутренней логистикой бесплатных препаратов. Причиной дефицита вакцины стала, по их мнению, недоработка руководства больницы в данном направлении.

На сегодня препарат поступил в медицинское учреждение. Сейчас он предоставляется всем пациентам в полном объёме.