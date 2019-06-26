Пермь, , 06:42 — REGNUM

В Перми часть муниципального зоопарка бесплатно передана в собственность епархии. Такое решение 25 июня приняла городская дума.

Участки, которые передают РПЦ, находятся на Комсомольском проспекте, на улице Монастырской и т.д. Общая их площадь составляет 189,6 кв. метров. Земля находится в границах «Архиерейского кладбища» и входит территориально в «Пермский архиерейский дом», который является объектом культурного наследия.

С просьбой забрать землю выступили представители РПЦ. Теперь, когда решение о передаче принято, её временно будет использовать зоопарк. А после переезда зверинца на новое место участок полностью перейдёт в собственность церкви. Напомним, зверей планируют переселить весной 2020 года.

Отметим, в районе Архиерейского кладбища зоопарк находится с 1930 годов. Новый появится в микрорайоне Нагорном. Работы уже почти завершены.