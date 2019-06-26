Москва, , 05:58 — REGNUM

Температура воздуха в июле на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме. Об этом сообщил «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

По его словам, температурные значения выше нормы в предстоящем месяце ожидаются на большей части Северо-Западного округа, а также на севере Приволжского округа. Погода в Москве будет незначительно превышать норму.

Согласно прогнозу, среднемесячная температура июля составит +19 °C. При этом средние дневные температуры будут составлять +24…+26 °C, а в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +12…+14 °C.

В Москве в июле воздух будет прогреваться до +27…+30 °C, также ожидаются жаркие ночи до +20 °C.

На азиатской территории страны температуры выше нормы прогнозируются в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. Небольшие отрицательные аномалии возможны в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и на юге Дальнего Востока.