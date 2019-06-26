Нур-Султан, , 08:03 — REGNUM

В Казахстане дан старт продажам авиабилетов по маршруту Нур-Султан — Токио, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Первый авиарейс вылетает из Нур-Султана 6 июля в 22:00 (19:00 по Москве), прибывает в аэропорт Нарита (Токио) 7 июля в 8:30 (2:30 по Москве). Время в пути составит 7 часов 30 минут.

Обратный вылет запланирован на 7 июня в 21:00 (15:00 по Москве), прилет в Нур-Султан 8 июня в 2:30 (7 июня в 23:30 по Москве). В июле частота рейсов составит один раз в неделю, в августе — два раза в неделю. Стоимость авиабилетов в одном направлении составляет 170 тыс. тенге (28 163 рубля), туда и обратно 200 тыс. тенге (33 133 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Нур-Султаном и Токио выполняет казахстанская авиакомпания SCAT. Авиационные власти Казахстана также работают над открытием авиарейсов в США.