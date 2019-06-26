Пенза, , 05:27 — REGNUM

В Пензе, которая в конце мая 2019 года попала в медиаповестку страны в связи с «итальянской забастовкой» на ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» — снова неспокойно. Сегодня, 26 июня 2019 года, медработники собираются на акцию протеста, чтобы привлечь внимание властей к проблемам, имеющимся в сфере здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в конце мая 2019 года работники станции скорой помощи заявили о начале «итальянской забастовки» с 27 мая. В открытом обращении поднимались различные вопросы, всего оно содержало 16 пунктов, большинство которых касалось условий труда, а также размера зарплаты, которую авторы назвали «унизительно низкой».

Сначала власти и администрация станции опровергали сведения о старте «забастовки», но позднее губернатор Иван Белозерцев поручил разобраться в ситуации. На встречу с коллективом прибыла и. о министра здравоохранения Оксана Чижова. После многочасовых переговоров со стороны минздрава было дано обещание создать рабочую группу, чтобы решить накопившиеся проблемы. «Итальянская забастовка», продлившись 56 часов с участием свыше 200 работников, завершилась 29 мая.

В середине июня появились данные, что переговоры по одному из вопросов зашли в тупик и коллектив готов снова выйти на «забастовку». «Камнем преткновения» стал ряд доплат, средств на которые в бюджете не предусмотрено, а требуется порядка 400 млн рублей. Речь идёт о надбавке за стаж, повышении «ночных доплат» до 100% к окладу, часть которых была отменена, а часть снижена. В минздраве области коллективу пообещали направить обращение в пензенское правительство и парламент, чтобы попробовать изыскать средства.

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Позднее стало известно, что 26 июня 2019 года работники скорой помощи проведут акцию протеста. Организатором выступает межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие». Массовый пикет «За возрождение скорой помощи! За достойные условия труда и повышение зарплат медработникам! За качественную медицину для пациентов!» пройдёт в сквере Дзержинского у памятного знака «Слава пензенским пограничникам» с 11:00 до 12:00.

Пикет обоснован тем, что к этому дню официального документа, который бы поднял зарплаты сотрудников станции скорой помощи до требуемого уровня — средней зарплаты по региону, не подписан. Даны лишь устные обещания, а им люди уже не верят.

На странице профсоюза в соцсетях участники будущей акции демонстрируют плакаты с требованиями, на которых написано «Врач не должен быть нищим», «Требуем выполнить майские указы в полном объёме», «Чиновники экономьте на себе…», «Работаем сутками, получаем 15 000…».

Медработников Пензы поддерживают горожане и коллеги из других городов:

«Непременно приду!!!», «Всем равнение на Пензу. Молодцы!», «Молодцы, так держать. Воронеж с вами морально!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в обращении работников станции скорой помощи относительно исполнения майских указов уточнялось, что уровень заработной платы у персонала — около 16−17 тысяч рублей (вместе с НДФЛ) при средней по региону по итогам 2018 года — 26 тыс. рублей. Таким образом, по словам работников станции, указы президента фактически не выполнены.