Москва, , 05:20 — REGNUM

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.

«Совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие «молодой человек», на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад», — заявил в интервью РИА Новости.

По мнению Бугаева, на фоне изменения способов коммуникации и роста возможностей для молодых людей возраст взросления постепенно «уходит вниз». «Мы не можем этого не замечать и не можем с этим не работать», — отметил он.

В то же время глава Росмолодёжи констатировал, что вопрос о законодательном снижении возраста совершеннолетия с 18 лет является комплексным, и несмотря на его актуальность, «сложно дать однозначную оценку, назрел ли именно сейчас момент для такой законодательной инициативы».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Минздраве России заявляли о необходимости повысить возраст наступления совершеннолетия в стране до 21 года, «как в США и Европе».