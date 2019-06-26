Нур-Султан, , 08:03 — REGNUM

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал жителей республики не оставаться равнодушными к трагедии в городе Арыси. Об этом 25 июня написал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

По его словам, бывший глава государства и сотрудники его канцелярии перечислили однодневный заработок в фонд помощи эвакуированным жителям Арыси. Ранее свой однодневный заработок отправил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 25 июня в больницах Туркестанской области Казахстана было госпитализировано 70 пострадавших от взрывов на военном складе в Арыси. Четверо человек находятся в коме, еще пятеро — в тяжелом состоянии.

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