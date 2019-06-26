Нижний Новгород, , 03:48 — REGNUM

В Нижегородской области подвели итоги учебного года и оказалось, что из тех, кто окончил 11-й класс, каждый десятый является медалистом. Только в Нижнем Новгороде с золотой медалью школу в 2019 году закончили почти 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

На весь регион по итогам текущего года было 1 297 медалистов, которые окончили 11 классов. По словам министра образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергея Злобина, «каждый десятый выпускник 2019 года» — медалист, что является «хорошим показателем».

В столице региона в текущем году на 5 550 выпускников пришлось 496 золотых медалистов. Больше всего их в школе №91 и лицеях № 40, 38, 8, 28. Из районов столицы лидирует Нижегородский, где 109 выпускников получают золотую медаль.

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Напомним, минобрнауки ранее сообщало о росте «стобалльников» в области. Единый государственный экзамен с этим результатом сдали 45 выпускников. Сергей Злобин отмечал рост относительно итогов 2018 года.

В 2019 году в Нижегородской области закончили обучение в 9-м классе — свыше 29,5 тыс. человек. ЕГЭ сдавали более 14 тыс. человек, где 12,5 тысячи — выпускники текущего года.