Москва, , 03:35 — REGNUM

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте, в России в 2018 году сократилось на 8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за минувший год за услугами амбулаторного лечения наркомании обратились 250 634 человека, главным образом это молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет.

В Минздраве также уточнили, в 83% случаев медицинская помощь требовалась мужчинам и лишь в 17% — женщинам.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) назвало количество людей по всему миру, употребляющих наркотические вещества.