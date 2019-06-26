Нью-Йорк, США, , 02:58 — REGNUM

Порядка 271 млн человек по всему миру употребляли наркотики в 2017 году. Об этом говорится в распространённом 26 июня «Всемирном докладе о наркотиках — 2019», подготовленном Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

Как уточняется, речь идёт о людях, употреблявших каннабис, кокаин и опиум, а также различные синтетические наркотики.

Из доклада следует, что число наркозависимых, нуждающихся в медицинской помощи, за 2017 год возросло с 30 млн до 35 млн человек. За этот же период было зафиксировано более полумиллиона летальных случаев, вызванных употреблением наркотиков.

Наиболее распространённым из наркотических веществ в докладе назван каннабис, а наиболее опасными — опиоиды, на которые приходится большая часть случаев летального исхода в результате их употребления.