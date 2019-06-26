Сан-Франциско, США, , 01:57 — REGNUM

В американском городе Сан-Франциско введён запрет на рапространение электронных сигарет, передаёт агентство Bloomberg.

Электронные сигареты

Как сообщается, соответствующее решение по результатам голосования 25 июня одобрил городской наблюдательный совет. В ближайшее время документ должен подписать мэр города.

Уточняется, что запрет будет распространяться в том числе на доставку в город по почте электронных сигарет, приобретённых в онлайн-магазинах. Нарушителям постановления будет грозить штраф в размере до тысячи долларов.

Следует отметить, что Сан-Франциско станет первым городом в США, где введён запрет на электронные сигареты. При этом он является одним из городов, где легализована марихуана.