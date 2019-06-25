В оренбургском Орске погорельцам купят жильё на 7,5 млн рублей

Орск, Оренбургская область, , 21:34 — REGNUM В Орске Оренбургской области пострадавшие при крупном пожаре в посёлке Никель смогут получить материальную помощь на покупку жилья. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Постановление о выделении средств в размере 7 млн 470 тыс. рублей уже подписал врио губернатора Денис Паслер. На эти деньги погорельцы смогут купить себе жильё в пределах Орска. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Оренбуржья.

По данным мэрии, размер помощи каждой семье был определён с учётом учётной нормы жилой площади на человека. В Орске она равняется 12 кв. метрам. При этом эксперты оценили стоимость одного квадратного метра жилья в 24 900 рублей. А если в сгоревшем жилом помещении проживали один либо два человека, то погорельцы вправе получить помощь исходя из 30 кв. метров жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 3 мая в посёлке Никель на улице Борисоглебской. Девять жилых домов сгорели целиком, ещё три оказались повреждены. Без жилья остались 12 семей, или 38 человек. Среди них 14 несовершеннолетних и шестеро пенсионеров, в том числе два инвалида.

По решению Паслера для приобретения пострадавшими предметов первой необходимости было выделено 1 150 000 рублей. То есть каждый человек получил по 50 тыс.

Совет ветеранов Орска собрал на благотворительном счёте 167 тыс. рублей. Эти деньги также были переданы пострадавшим гражданам.

По факту уничтожения либо повреждения имущества по неосторожности СКР завёл уголовное дело. Позднее в больнице умер один из пострадавших, и появилось второе дело — о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, пожар возник из-за сварочных работ. Окалина попала в скошенный камыш, и это привело к возгоранию. С сухой травы огонь перекинулся на жильё.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту крупного пожара в Оренбуржье возбудили второе уголовное дело