В Екатеринбурге закрывается ещё один телеканал

Екатеринбург, , 21:09 — REGNUM В Екатеринбурге ещё один телеканал прекращает свою работу. 26 июня в эфир выйдет последний информационный выпуск телекомпании «Авторские телевизионные новости» (АТН), говорится на официальной странице канала в социальной сети «ВКонтакте».

АТН был основан в 1997 году и просуществовал почти 22 года. Причины его закрытия официально не названы.

Отметим, в 1990-е годы Екатеринбург считался одним из передовых в России по количеству телекомпаний, их было больше десятка. Однако многие уже прекратили своё существование, в том числе старейшая — «АСВ» (Ассоциация свободного вещания). Одной из последних такая судьба постигла уральскую окружную телерадиокомпанию «Ермак»,

Кроме того, напомним, что ранее телекомпания «Четвёртый канал» фактически стала государственной. Пока тенденции таковы, что количество телеканалов в Екатеринбурге постепенно уменьшается.