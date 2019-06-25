РПЦ дала оценку скандальному заявлению о смерти «безбожных красноармейцев»

Москва, , 20:27 — REGNUM Слова белгородского митрополита Иоанна о безбожии советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, не следует рассматривать «как какое-то официальное выражение позиции Церкви», заявил 25 июня глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Владимир Легойда отметил, что на войне смерть не выбирала свои жертвы, ориентируясь на религиозные признаки.

«Среди героев-фронтовиков были верующие разных религий, а были и неверующие. И смерть не выбирала себе жертв по религиозному признаку», — написал Легойда и напомнил, что, по данным переписи населения СССР 1937 года, большинство советских граждан назвали себя верующими, и почти 80% из них считали себя православными.

Как сообщало ИА REGNUM, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на мероприятии, посвящённом началу Великой Отечественной войны, заявил, что победу над нацизмом одержали крещёные люди, а некрещёные бойцы Красной армии погибали в наказание за безбожие, так как «были рождены уже в безбожное время».

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