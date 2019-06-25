В Новосибирске заговорили о циклическом подъёме менингококковой инфекции

Новосибирск, , 18:23 — REGNUM Специалисты новосибирского минздрава и Роспотребнадзора уверяют, что ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией в Новосибирске находится на строгом контроле. По их оценке, заболеваемость не носит массовый характер, а в настоящее время наблюдается её циклический подъём. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 25 июня, состоялась пресс-конференция, на которой шла речь о мерах, которые принимаются в регионе для контроля ситуации.

«Сегодня проводится вакцинация заболевших и контактных с ними людей, вакцины есть в достаточном количестве. За месяц привито порядка шести тысяч детей. Взрослое население тоже прививается, и общая цифра с начала месяца составляет практически 10,6 тыс. человек. В том числе проводится химиопрофилактика. Вакцина эффективная и переносится хорошо, повторных случаев заболевания после вакцинации не зафиксировано», — заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова отметила, что менингококковая инфекция имеет длительные промежутки пиковых подъемов — 20−30 лет, и сейчас речь идёт о циклическом подъёме заболеваемости, но не о массовой эпидемии.

«Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится по месту проживания, учёбы, работы заболевших. Под медицинским наблюдением остается 12 человек. Ситуация находится на контроле», — сказала Самойлова.

По официальным данным, на 2019 год за счёт средств областного бюджета закуплено 12 тысяч доз полисахаридной менингококковой вакцины группы А — именно такой группы сегодня наблюдается инфекция. Накануне, 24 июня, дополнительно выделено 20 млн рублей из областного бюджета для закупки вакцины разных групп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на оперативном совещании в региональном правительстве накануне, 24 июня, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в Новосибирске зарегистрированы новые случаи менингококковой инфекции. За последнюю неделю заболели ещё четыре новосибирца, а общее число заболевших достигло 29 человек.

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