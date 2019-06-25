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Корабль «Полтава» первым прибыл к месту проведения Главного парада ВМФ

Общество

Парад состоится в День ВМФ 28 июля

Корабль «Полтава» первым прибыл к месту проведения Главного парада ВМФ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Реплика исторического корабля «Полтава» времен Петра I

Кронштадт, Санкт-Петербург, 25 июня 2019, 18:17 — REGNUM  Парусный линейный корабль «Полтава» прибыл из акватории Петербурга в Кронштадт для участия в праздновании Дня ВМФ и Главном военно-морском параде, который состоится в Петербурге и Кронштадте 28 июля 2019 года. Об этом сообщил в своем микроблоге 25 июня представитель администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

«Полтава» стала первым кораблем будущего парада, прибывшим в Кронштадт.

https://twitter.com/AKrasnobaev/status/1143499231187165184

Как сообщало ИА REGNUM, точная копия корабля «Полтава» была спущена на воду 27 мая 2018 года, в день 315-й годовщины основания Санкт-Петербурга Петром I. Торжественная церемония спуска была организована согласно морским историческим традициям. «Полтава» станет центром интерактивного музейного комплекса, посвящённого истории флота России.

Справка

54-пушечный парусный линейный корабль 4 ранга «Полтава» был спущен на воду в июне 1712 года. Он стал первым линейным кораблем, заложенным на верфях Санкт-Петербургского адмиралтейства. Проект «Полтавы» курировал сам Петр I. Назван корабль в честь знаменитой победы русской армии над шведской в Полтавской битве летом 1709 года, решившей исход Северной войны.

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Напомним, 29 июля 2018 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, который принимал президент страны Владимир Путин. В торжественном смотре в прошлом году приняли участие более 40 кораблей и катеров, а также более 4 тыс. моряков.

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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