Глава Прикамья раскритиковал работу мэрии Перми

Пермь, , 18:14 — REGNUM Губернатор Пермского края Максим Решетников подверг критике работу мэрии Перми и лично градоначальника Дмитрия Самойлова. О своём недовольстве он сообщил 24 июня на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, год назад он обратил внимание Самойлова на заросший травой пустырь в центре города и попросил навести порядок. 12 июня 2019 года гулял с семьёй в том районе и заметил, что всё осталось по-прежнему. Позвонил мэру. Через три дня звонок из администрации с вопросом: «Максим Геннадьевич, а где вы гуляли?».

»Ну блин, если у нас глава администрации так относится к собственному городу, и косить мы будем только там, где гуляет губернатор, ну, как-то странно», — возмутился губернатор.

Также глава региона отметил, что не видит в Перми кропотливой системной работы. По его словам, за последние два года ни одна из проблем, на которые он указывал городским чиновникам, не была решена.