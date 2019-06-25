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У сотрудников севастопольских детсадов падают зарплаты – депутат

Общество

Людям отвечают, что в бюджете нет средств

У сотрудников севастопольских детсадов падают зарплаты – депутат
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Севастополь, 25 июня 2019, 18:00 — REGNUM  В последнее время у сотрудников детских садов падают заработные платы. Об этом на пленарном заседании парламента города 25 июня заявил вице-спикер севастопольского Законодательного собрания Александр Кулагин.

По словам депутата, о проблемах с зарплатой ему стало известно из обращений граждан.

«Поступают сигналы от воспитателей и работников детских садов. У них категорически уменьшились выплаты, доходы, заработная плата. На их вопросы: «Почему?» им отвечают: «В бюджете нет средств», — заявил депутат.

Он также напомнил, что Минфин РФ предполагает наложить на Севастополь штраф в 161 млн рублей за неосвоение федеральных субсидий.

«Это серьёзная проблема, если как-то влияет на зарплаты наших учителей, воспитателей, врачей», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в севастопольском образовательном центре «Ревякина» трое детей отравились растворителем и были госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы. Было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Дети отравились растворителем в детсаду Севастополя

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