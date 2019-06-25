Наркозависимых в Крыму не лечат стационарно из-за нехватки помещений

Симферополь, , 17:54 — REGNUM Крымские наркозависимые не могут пока рассчитывать на стационарную помощь специалистов из-за нехватки помещений. Об этом 25 июня на пресс-конференции в Симферополе заявила главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Медицинская реабилитация любых лиц, употребляющих психоактивные вещества, проводится в стационарном и амбулаторном режимах. Однако в Крыму пока есть только амбулаторная реабилитация. Это связано с нехваткой определённых помещений для размещения учреждения, в котором будет проводиться стационарный этап медицинской реабилитации», — отметила специалист.

При этом Марина Шоренко подчеркнула, что республика в полном объёме обеспечена койками для оказания экстренной, неотложной помощи наркологическим пациентам.

«Они у нас есть по всем регионам Крыма. После купирования подобных экстренных неотложных состояний наступает так называемый этап планового стационарного лечения», — уточнила Шоренко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава РК за первый квартал 2019 года, число наркоманов в республике остаётся неизменным на протяжении последних 3,5 лет — четыре тысячи человек.

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