В Татарии во время свадьбы забрали машину должника

Казань, , 17:39 — REGNUM Приставы в Татарии арестовали автомобиль должника в свадебном кортеже. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФССП (Федеральной службы судебных приставов).

Долг в размере 700 тыс. рублей по кредиту накопил житель Лениногорска. Добровольно задолженность мужчина не погасил. В залоге банка находился автомобиль должника Hyundai Solaris, который мужчина скрывал.

Приставы обнаружили авто у дворца бракосочетания. В случае неуплаты долга в 10-дневный срок, автомобиль будет передан кредитной организации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, житель Казани, который должен был ежемесячно выплачивать алименты в размере 25% дохода, накопил долг в 1,5 млн рублей.

В рамках исполнительного производства мужчина был ограничен в праве выезда за пределы РФ, а также в совершении регистрационных действий с автомобилем марки BMW 520i.

В итоге мужчина погасил долг единовременно, что стало историческим рекордом выплат по алиментам в республике.