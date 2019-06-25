Не переносите Минск в Краков — Rzecpospolita

Варшава, , 17:23 — REGNUM Газета Rzecpospolita пишет о перспективах проведения третьих Европейских игр в 2023 году в Кракове. По мнению автора, несмотря на то, что Европейские игры проводятся уже во второй раз, они остаются незамеченными. Польский Олимпийский комитет предложил кандидатуру Кракова «почти тайно». Не было ни пресс-конференции, ни какого-либо обсуждения, только заявка, и, поскольку других претендентов нет, объявление о победе.

По мнению автора публикации, предыдущие Европейские игры, прошедшие в Баку (2015) и проходящие сейчас в Минске, устроили диктаторы, внушающие своим народам, что тем самым они подняли престиж Азербайджана и Белоруссии на мировой арене.

«То, что других претендентов (на 2023 год, — прим. корр.) не было, понятно, потому что кто хочет стоять на подиуме рядом с Баку и Минском как организатор спортивной потемкинской деревни, события без постоянной программы, без «звезд», и, во многих видах спорта без соревнований на высшем уровне». Журналист Мирослав Жуковский

По мнению автора, от этого «пропагандистско-спортивного абсурда» ещё может спасти мудрость жителей Кракова, которые однажды уже проголосовали на референдуме против проведения у себя зимних Олимпийских игр. Возможно, так будет и в этот раз.