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В Крыму количество наркозависимых не снижается – минздрав Крыма

Общество

На полуострове чуть больше четырёх тысяч человек, страдающих наркоманией

Симферополь, 25 июня 2019, 16:54 — REGNUM  За последние 3,5 года в Крыму не снизилось количество зарегистрированных наркозависимых граждан. Об этом 25 июня на пресс-конференции в Симферополе заявила главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По данным на апрель 2019 года, лиц с установленным диагнозом «наркомания» чуть больше четырёх тысяч человек. Лица, которые употребляют какие-то наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, но без сформированного наркологического заболевания, то есть, у них ещё нет зависимости, — пять тысяч», — отметила специалист.

По её словам, эти цифры достаточно стабильны на протяжении последних 3,5 лет и колеблются в пределах 100−150 человек в большую или меньшую сторону».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве РК сообщали, что средний возраст крымского наркомана — от 20 до 35 лет, самые популярные употребляемые наркотики — «соли» и «спайсы».

Читайте ранее в этом сюжете: Средний возраст крымского наркомана — от 20 до 35 лет

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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