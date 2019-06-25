Горздрав Екатеринбурга просят проверить больницу после смерти пенсионерки

Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM Екатеринбургскую больницу, на пороге которой год назад умерла женщина, вновь попросили проверить. С такой просьбой обратилась к главе горздрава депутат Галина Арбузова на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арбузова сослалась на жалобы жителей Орджоникидзевского района, которые взаимодействовали с больницей.

«За последний период ушли из жизни несколько человек, и круги ада прошли больные и семьи», — сказала депутат.

Напомним, больница № 23 «прославилась» в 2018 году. В учреждении отказали в помощи пожилой женщине, после его та скончалась на улице, почти у порога больницы. Уголовное дело расследуется уже год, и лишь в мае 2019 года полиция начала поиск свидетелей происшествия.

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